Conte | dopo il mercato annuncio durissimo | mazzata per i tifosi del Tottenham

Leggi su serieanews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Antonio, in conferenza stampa in vista del derby contro il Fulham, ha parlato di quanto avvenuto con il: il suoè netto. Ildi Antoniosi sta preparando per il derby contro il Fulham. La gara si giocherà nella giornata di domani alle ore 16:00 e per questo motivo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.