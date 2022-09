(Di venerdì 2 settembre 2022)didovrebbere a mostrarsi insabato 3 settembre. L’occasione è il tradizionale picnic cui sono invitati esclusivamente i monegaschi. Un appuntamento molto sentito dache generalmente partecipa con sua moglie e i gemelli Jacques e Gabriella. Pare però che il Principe non stia vivendo un periodo particolarmente sereno. Messo di nuovo sotto pressione per la prolungata separazione dalla sua dolce metà, è anche deluso dalla sua squadra di calcio. E poi c’è la ripresa degli impegni pubblici che comportano anche nuove tensioni a Palazzo. Come è notodiè sparita dalla fine di luglio. Nessuno l’ha più vista dopo gli ultimi impegni estivi, compresa una visita in Vaticano a Papa Francesco dove gli avrebbe rivolto una ...

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco torna in pubblico, Alberto sempre più tormentato #02Settembre #Reali #AlbertoDiMonaco… - MonacoTribuneIT : Dopo aver affrontato i problemi di salute e i pettegolezzi sulla sua vita privata, la Principessa Charlène racconta… - infoitcultura : “Charlene di Monaco incinta”. Le sue ultime dichiarazioni - infoitcultura : Charlene di Monaco sta meglio: le sue parole sulla salute e i figli - RegalinoV : Charlene di Monaco tra malattia e speranza: “La strada è lunga ma sono più tranquilla” -

didovrebbe tornare a mostrarsi in pubblico sabato 3 settembre . L'occasione è il tradizionale picnic cui sono invitati esclusivamente i monegaschi. Un appuntamento molto sentito da ...dinon si mostra in pubblico da diverso tempo e non compare nelle foto al parco di divertimenti coi gemelli. Un'assenza che che viene giustificata dal fatto che possa essere incinta . ...Charlene di Monaco: la malattia, l'amore per i figli e il futuro. Timide buone notizie dalla principessa. In attesa che ritrovi anche il sorriso ...“Charlene di Monaco è incinta e lo vuole nascondere” per questo non si è fatta più vedere. Ma le sue ultime parole dicono così.