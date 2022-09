Calciomercato: Roma. Ufficiale il prestito di Kluivert al Valencia (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attaccante olandese nelle ultime due stagioni ha giocato a Lipsia e Nizza Roma - La Roma ha ufficializzato l'accordo con il Valencia per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attaccante olandese nelle ultime due stagioni ha giocato a Lipsia e Nizza- Laha ufficializzato l'accordo con ilper il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il ...

