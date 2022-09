Borsa Milano | oggi rimbalzo per Piazza Affari | vola Exor

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Giornata diper, dopo i risultati negativi delle ultime cinque sedute, sulla scia dei guadagni di Wall Street. Ad agosto l’economia statunitense ha registrato un aumento di 315mila nuovi posti di lavoro, contro i 300mila attesi. Gli investitori, paradossalmente, giudicano positivamente anche il lieve aumento della disoccupazione negli Usa, che lascerebbe sperare in un mercato del lavoro meno strozzato e con più offerta. Il Ftse Mib, così, guadagna il 2,91% e chiude in netto rialzo a 21.921,26 punti. Cala anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che torna a muoversi sui 230 punti base. Scende, quindi, pure il rendimento del titolo decennale, ora attorno al 3,8%. Sul listino principale dibrilla, che segna un guadagno dello ...

Andamento in linea con quelle che erano le stime della vigilia per la Borsa di Milano nell'ultima seduta settimanale di scambi. Il Ftse Mib si è immediatamente mosso al rialzo salendo fino a 21500 punti per poi portarsi a oltre 21900 punti nel corso del pomeriggio. Nonostante i mercati finanziari, a cominciare da quelli americani, abbiano reagito con una certa euforia al rapporto sul lavoro Usa che ha comunque segnalato un solido incremento dei nuovi posti. I dati sul mercato del lavoro USA hanno evidenziato una risalita della disoccupazione ed il mercato spera in una banca centrale meno aggressiva sui tassi. Piazza Affari in rialzo dopo che i dati sull'occupazione americana hanno fatto sperare in banche centrali meno aggressive.