(Di venerdì 2 settembre 2022): “Al via il Polo nazionale delle manutenzioni aeronautiche. Il capitale umano è la vera forza di questa operazione”. E’ cosa fatta l’acquisizione deldi– ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione straordinaria – da parte della Mro napoletanadi. La società con sede

antonellaa262 : Atitech, Gianni Lettieri: “Al via il Polo nazionale delle manutenzioni aeronautiche. Il capitale umano è la vera fo… - newsdinapoli : Atitech di Gianni Lettieri acquisisce il ramo maintenance di Alitalia #News - ildenaro_it : @AtitechOfficial di #GianniLettieri acquisisce il ramo #maintenance di #Alitalia: Al via il #Polo #nazionale delle… - ferpress : #Trasporto aereo: #Atitech di Gianni Lettieri acquisisce il ramo maintenance di #Alitalia -

NapoliToday

Il gruppodell'imprenditoreLettieri ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del ramo maintenance di Alitalia in amministrazione straordinaria. La societa' campana, con sede presso l'aeroporto ...... quello di Capodichino e quello di Fiumicino, gli asset strategici del nuovo Polo nazionale delle manutenzioni aeronautiche , a cui da tempo il presidente diLettieri, sta lavorando ... Nuovo colpo per l'Atitech di Gianni Lettieri L'annuncio dell'accordo era stato dato a metà dello scorso febbraio: oggi è decisamente cosa fatta l'acquisizione del ramo maintenance di Alitalia, ex compagnia aerea di bandiera italiana in Amministr ...NAPOLI - E’ cosa fatta l’acquisizione del ramo maintenance di Alitalia – ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione straordinaria - da ...