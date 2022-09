Android Auto per tutti: il nuovo adattatore wireless in vendita sullo store ufficiale e si adatta ad ogni auto (Di venerdì 2 settembre 2022) Android auto ha appena ricevuto una miglioria che non dimenticheremo mai più. Si tratta di un adattatore che dovrebbe migliorare – di tanto oltretutto – l’esperienza d’uso del servizio, rendendolo maggiormente efficiente rispetto a come lo ricordiamo. Ma che cosa cambierà adesso? In seguito ne sentiremo ancora parlare, ovviamente – Computermagazine.itIl nuovo adattatore wireless per Android auto è AAwireless, ed è persino il primo sul mercato ad averci provato. Questa iniziativa aveva avuto luogo praticamente un paio di anni fa e ha avuto grande successo a lungi andare: ha raccolto nel complesso poco più di 7 milioni di dollari, a fronte di un obiettivo iniziale di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)ha appena ricevuto una miglioria che non dimenticheremo mai più. Si tratta di unche dovrebbe migliorare – di tanto oltretutto – l’esperienza d’uso del servizio, rendendolo maggiormente efficiente rispetto a come lo ricordiamo. Ma che cosa cambierà adesso? In seguito ne sentiremo ancora parlare, ovviamente – Computermagazine.itIlperè AA, ed è persino il primo sul mercato ad averci provato. Questa iniziativa aveva avuto luogo praticamente un paio di anni fa e ha avuto grande successo a lungi andare: ha raccolto nel complesso poco più di 7 milioni di dollari, a fronte di un obiettivo iniziale di ...

