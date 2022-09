Alex Belli demolito proprio da lei | “Ma come vive?!”: sgamato in pieno (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il GF VIP, Alex Belli è stato al centro del gossip per molto tempo. Oggi, però, gli è arrivata una frecciata infuocata: beccato Alex Belli (Youtube)Nonostante non l’abbia vinto, Alex Belli non si può dire che non sia stato un protagonista assoluto del GF VIP dell’anno scorso. Il triangolo amoroso vissuto con Delia Duran e Soleil Sorge ha tenuto tutti i telespettatori attaccati allo schermo per mesi interi, appassionandoli e incuriosendoli su come sarebbero andate le cose. Il reality show di Alfonso Signorini gli ha anche donato molta visibilità, soprattutto sui social network. proprio a questo proposito, però, nelle ultime ore un volto molto vicino al GF VIP l’ha completamente smascherato: parole pesantissime nei suoi ... Leggi su direttanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il GF VIP,è stato al centro del gossip per molto tempo. Oggi, però, gli è arrivata una frecciata infuocata: beccato(Youtube)Nonostante non l’abbia vinto,non si può dire che non sia stato un protagonista assoluto del GF VIP dell’anno scorso. Il triangolo amoroso vissuto con Delia Duran e Soleil Sorge ha tenuto tutti i telespettatori attaccati allo schermo per mesi interi, appassionandoli e incuriosendoli susarebbero andate le cose. Il reality show di Alfonso Signorini gli ha anche donato molta visibilità, soprattutto sui social network.a questo proposito, però, nelle ultime ore un volto molto vicino al GF VIP l’ha completamente smascherato: parole pesantissime nei suoi ...

Liza_ronzani : Ci vogliamo per caso dimenticare di Alex Belli?Lei ha campato fino alla finale però poi è stata eliminata dalla su… - Micky84Delia88 : RT @deliasupporter: “magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale” Alex Belli dovrebbe rispondere suonando finché l… - missstormborn : Alex Belli ha colpito anche in #skamitalia con l'amore libero ?????? - 28Tinista : RT @harsiness: è li che c’è il colpo di scena ~alex belli - teamduranoff : RT @deliasupporter: “magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale” Alex Belli dovrebbe rispondere suonando finché l… -