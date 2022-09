Viola come il mare su Canale 5: ecco quando inizia la serie con Can Yaman, trama e cast (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo mesi di attesa, finalmente c’è una data: venerdì 30 settembre su Canale 5 prenderà il via la serie tv Viola come il mare, quella che avrà come protagonisti l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi. View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canYaman) La trama di Viola come il mare Protagonista della serie tv è Viola Vitale, che da Parigi si trasferirà a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Lei è una giornalista, scrive di cronaca nera e dovrà spesso fare i conti con Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, l’ispettore capo molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo mesi di attesa, finalmente c’è una data: venerdì 30 settembre su5 prenderà il via latvil, quella che avràprotagonisti l’attore turco Cane Francesca Chillemi. View this post on Instagram A post shared by Can(@can) LadiilProtagonista dellatv èVitale, che da Parigi si trasferirà a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Lei è una giornalista, scrive di cronaca nera e dovrà spesso fare i conti con Francesco Demir, interpretato da Can, l’ispettore capo molto ...

