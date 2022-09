Televisione in lutto per la morte dell’attore | il decesso un mese fa ma si è scoperto solo ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Morto l’attore Richard Roat. Noto soprattutto per essere apparso in serie tv di successo come “Seinfeld”, “Friends” e “Dallas”, è morto all’età di 89 anni a Orange County, in California, il 5 agosto, ma la notizia è stata divulgataora. Sulle cause del, invece, è mistero perché non sono stati rilasciati ulteriori dettagli. “Il suo più grande amore era la sua famiglia. Richard ha avuto la fortuna di sposare l’amore della sua vita, la sua vera anima gemella, Kathy”, ha scritto il LA Times nel suo necrologio. Con una brillante carriera televisiva durata quasi mezzo secolo, Roat ha recitato in tantissime serie tv come “Seinfeld”, “Friends” e “Dallas, “Cheers”, “Murphy Brown”, “Hawaii Five-O” e “Happy Days”. Morto l’attore Richard Roat: aveva recitato in Friends e Seinfeld Nato il 3 luglio 1933, l’attore si è dilettato in vari ...