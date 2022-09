Szczesny si ferma, ma la Juventus non interverrà sul mercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Szczesny si è infortunato durante la partita con lo Spezia e potrebbe saltare qualche partita di troppo. La Juventus, però, non comprererebbe nessuno I bianconeri, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbero aver chiuso il mercato in entrata. L’infortunio del portiere polacco preoccupa, ma Perin sembra dare le sicurezze giuste per non dover intervenire sul mercato. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)si è infortunato durante la partita con lo Spezia e potrebbe saltare qualche partita di troppo. La, però, non comprererebbe nessuno I bianconeri, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbero aver chiuso ilin entrata. L’infortunio del portiere polacco preoccupa, ma Perin sembra dare le sicurezze giuste per non dover intervenire sul. L'articolo

calciomercatoit : ??La #Juve non bella, ma vincente con #Vlahovic e #Milik. Il #Napoli si ferma in casa con il #Lecce: super gol di… - azzara96 : @EdoardoMecca1 È il calcio. Episodi controversi arbitrali tutti in una direzione... giocato bene il primo tempo (lí… -