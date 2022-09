Serie C: al via incontro tra arbitri e club (Di giovedì 1 settembre 2022) Si è svolto oggi l’incontro in videoconferenza tra le società di Serie C, il Presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, e il designatore della Can C, Maurizio Ciampi. Ecco le parole del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Finalmente si comincia e si scende in campo. E auspico che questi incontri siano sempre più frequenti, come un confronto costruttivo per migliorare e crescere tutti insieme. La panchina aggiuntiva è stata permessa per agevolare il lavoro di chi scende in campo, ma non può essere tollerato che diventi un problema in più da gestire per gli arbitri”. “Questi confronti sono preziosi perché quando si lavora in rete si producono sempre risultati importanti” sono invece le parole di Trentalange. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Si è svolto oggi l’in videoconferenza tra le società diC, il Presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange, e il designatore della Can C, Maurizio Ciampi. Ecco le parole del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Finalmente si comincia e si scende in campo. E auspico che questi incontri siano sempre più frequenti, come un confronto costruttivo per migliorare e crescere tutti insieme. La panchina aggiuntiva è stata permessa per agevolare il lavoro di chi scende in campo, ma non può essere tollerato che diventi un problema in più da gestire per gli”. “Questi confronti sono preziosi perché quando si lavora in rete si producono sempre risultati importanti” sono invece le parole di Trentalange. SportFace.

