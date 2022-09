Semaforo verde ai nuovi vaccini contro la variante Omicron: doppio sì (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Ema (European Medicines Agency) ha dato il via libera al vaccino aggiornato contro la variante Omicron del Covid. «I vaccini sono adattati, cioè aggiornati, per adattarsi meglio alle varianti circolanti di SARS-CoV-2 - si legge sul sito dell'Ema -. I vaccini adattati possono ampliare la protezione contro diverse varianti e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19 mentre il virus si evolve». I due vaccini in questione, versioni adattate degli originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna), mirano a garantire una protezione più ampia contro la variante Omicron BA.1, oltre al ceppo originale del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Ema (European Medicines Agency) ha dato il via libera al vaccino aggiornatoladel Covid. «Isono adattati, cioè aggiornati, per adattarsi meglio alle varianti circolanti di SARS-CoV-2 - si legge sul sito dell'Ema -. Iadattati possono ampliare la protezionediverse varianti e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimaleil Covid-19 mentre il virus si evolve». I duein questione, versioni adattate degli originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna), mirano a garantire una protezione più ampialaBA.1, oltre al ceppo originale del ...

