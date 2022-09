Renzi e Berlusconi su Tik Tok, Salvini: Benvenuti, io ci sono da anni (Di giovedì 1 settembre 2022) A Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, da oggi sbarcati su Tik Tok al pari di Matteo Salvini e altri leader nazionali, il segretario della Lega dà il benvenuto. “Benvenuti – dice durante un punto stampa di fronte alla Statale di Milano- Io ci sono da anni. Per me i social sono una forma di svago e condivisione di momenti di tempo libero ma da anni sono anche un prezioso momento di confronto e di raccolta di suggerimenti. Anche Tik Tok. Per me i social non sono solo il panzerotto o la bandiera del Milan. Se ci arriva Renzi bene, se ci arriva Berlusconi bene, chiunque ci arrivi bene”. Salvini aggiunge: “Fortunatamente è una piazza democratica, aperta e virtuale. Sicuramente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) A Matteoe Silvio, da oggi sbarcati su Tik Tok al pari di Matteoe altri leader nazionali, il segretario della Lega dà il benvenuto. “– dice durante un punto stampa di fronte alla Statale di Milano- Io cida. Per me i socialuna forma di svago e condivisione di momenti di tempo libero ma daanche un prezioso momento di confronto e di raccolta di suggerimenti. Anche Tik Tok. Per me i social nonsolo il panzerotto o la bandiera del Milan. Se ci arrivabene, se ci arrivabene, chiunque ci arrivi bene”.aggiunge: “Fortunatamente è una piazza democratica, aperta e virtuale. Sicuramente ...

lauraboldrini : Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il @pdnetwork? Non si rendono conto di cosa comporterebbe… - twittatore : E aspettate che Calenda, Renzi, Berlusconi e Salvini scoprano che possono aprire un account su OnlyFans come creatori. - MaryBoom21 : RT @SalamidaFabio: I video patetici di Salvini con effetti e pupazzi, i monologhi cringe di Calenda e Berlusconi, Renzi che tratta gli uten… - Marc_OTSS : RT @Giobegood: L’estate sta finendo. Draghi Renzi Salvini Berlusconi Letta Meloni Calenda saranno sulle poltrone al caldo con cameriere cuo… - ale_cors9 : RT @MastriTina: Su TikTok seguite questi ragazzi, non Renzi e Berlusconi. -