Pietro Costabile | “Offrire a noi giovani gli spazi necessari per ripartire insieme”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 1 settembre 2022) di Erika Noschese Un banchetto informativo per illustrare i punti principali del programma elettorale. Forza Italiaè ufficialmente in campo a sostegno dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, a sostegno della coalizione di centrodestra. L’iniziativa è stata lanciata da, coordinatore provinciale Forza ItaliaSalerno. “Il nostro impegno è sostenere i nostri dirigenti, candidati ed eletti all’interno di Forza Italia, adesso guidati dall’Onorevole Fulvio Martusciello, nuovo coordinatore regionale, che ha saputo imprimere un nuovo e positivo corso alla nostra attività politica”, ha dichiarato.Forza Italiain campo per queste elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Un sostegno importante a favore dei ...