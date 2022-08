Oroscopo giornaliero | 1 settembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 1 settembre 2022) La luna in Scorpione ci porta in profondità emotive trasformative. Il pianeta d’azione Marte si connette con Giove ottimista alle 7:51 del mattino, incoraggiando la fiducia in se stessi e la capacità di andare avanti con speranza. La luna affronta Urano, il pianeta delle sorprese, alle 23:05, suscitando sentimenti inaspettati e un desiderio di libertà.