' Ndrangheta | maxi blitz a Cosenza | agli arresti anche un sindaco e due assessori

fattoquotidiano : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcello Manna - petergomezblog : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, c’è anche il sindaco di Rende Marcello Manna… - TgrRaiCalabria : Maxi operazione antindrangheta della Dda di Catanzaro nel Cosentino. 202 arresti ordinati dal procuratore Gratteri.… - InfinitoIsacco : RT @serebellardinel: C’è anche il sindaco di #Rende, l’avvocato #Manna tra i 202 arrestati all’alba nell’ambito maxi operazione contro la #… - telodogratis : Maxi operazione contro la ‘ndrangheta nel cosentino, 200 arresti -

139 persone sono state finite in carcere e altri 51 agli arresti domiciliari nell'ambito di unaoperazione contro la 'effettuata a Cosenza e in provincia. Nell'inchiesta sono coinvolte oltre 200 persone . Secondo quanto riporta Rainews, tra loro ci sarebbero un consulente ...Un'operazione contro la 'è stata condotta all'alba a Cosenza e nell'hinterland cittadino da Carabinieri, polizia e Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Eseguite oltre duecento ordinanze ...Sono 202 le persone coinvolte nell’operazione di polizia coordinato dalla Dda di Catanzaro. Sequestrati beni per un valore complessivo di 72 milioni di euro ...Eseguito anche un sequestro di beni mobili ed immobili per un valore di 72 milioni di euro C'è anche Manna, sindaco di Rende. Carabinieri, polizia e guardia di finanza in azione: tra i fermati… Leggi ...