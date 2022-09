Il tris di Koopmeiners rompe il tabù del Gewiss | 3-1 al Torino | Atalanta capolista

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 settembre 2022) Se il gol contro il Verona era un primo segnale, la tripletta contro ilè una conferma: l’, almeno offensivamente, in questo momento è rappresentata al meglio da Teun. Quattro gol in cinque giorni, tutti col sinistro, ovviamente: alla bordata di Verona se ne aggiunge un’altra, più un paio di rigori precisi all’angolino basso. Così la Dea batte ile vola in testa alla classifica, in coabitazione soltanto con la Roma, con la stessa differenza reti (+5) e un gol segnato in più (7 a 6). Deaper pochi giorni, soprattutto Dea con rinnovata fiducia. Anche perché la vittoria in casa mancava dal 28 febbraio. Poi un lungo digiuno, fino a stasera. Una prestazione poco convincente nel primo tempo viene presto cancellata dall’uno-due (e tre) a firma dell’ex AZ. Nella ...