Il nuovo anno scolastico inizia nel peggiore dei modi | si torna tra i banchi con le cattedre vuote

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Polemiche durissime per i prof che mancano. Ilprende il via tra mille difficoltà. Ma il ministro Bianchi fa l’ottimista: «Quando i ragazzi arrivera scuola trovertutti i docenti, quelli che sono già in cattedra da moltissimo tempo». Poi, quelli che sono stati assunti perchè «abbiamo fatto tanti concorsi» e «abbiamo già fatto tutte le assunzioni che potevamo fare per le supplenze lunghe». Lo sostiene a Radio Anch’io su Rai 1. «Verrpoi decise le supplenze brevi che coprono le malattie e i distacchi». Ma la situazione è diversa.Nella maggior parte delle scuole si lavora nel caos più totale. Il coordinatore nazionale della Gilda ...