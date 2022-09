GUIDA TV 1 SETTEMBRE 2022: BASTA UN PAIO DI BAFFI, IL CONCERTO DI ALESSANDRA AMOROSO E LA GRANDE STORIA (Di giovedì 1 settembre 2022) BASTA un PAIO di BAFFI – Rai1 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – BASTA Un PAIO di BAFFI Film23.35 – La Notte della Taranta Show Musicale 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.35 – ALESSANDRA AMOROSO: Tutto Accade a San Siro Show Musicale00.25 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Rubrica con Marco Sabene 23.00 – Calcio Totale Talk Show 20.30 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.20 – FBI: Most Wanted (1°Tv) Serie Tv 23.05 – Law & Order: Special Victims Unit Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – La ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 1 settembre 2022)undi– Rai1 Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 –UndiFilm23.35 – La Notte della Taranta Show Musicale 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.35 –: Tutto Accade a San Siro Show Musicale00.25 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Rubrica con Marco Sabene 23.00 – Calcio Totale Talk Show 20.30 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.20 – FBI: Most Wanted (1°Tv) Serie Tv 23.05 – Law & Order: Special Victims Unit Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – La ...

