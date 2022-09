Forum, sapete che la ragazza della bilancia è la figlia di un famoissimo attore? Ecco di chi si tratta (Di giovedì 1 settembre 2022) Forum è la trasmissione storica della Mediaset che tratta di argomenti giuridici. Nonostante sia un programma molto datato resta uno dei più seguiti di Rete 4. Negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti cercando di includere oltre alla conduttrice anche degli opinionisti e dei 'valletti' che vengono scritturati dal mondo del web. Una di loro è la figlia di un noto attore, scopriamo di chi si tratta. Forum è nella programmazione della Mediaset dal 1985 ed è un format che si occupa di inscenare dei processi giudiziari che riprendono alcune cause civili ricostruendone i fatti e le testimonianze attraverso degli attori. La necessità della trasmissione deriva dall' idea di dare ai telespettatori un' infarinatura di ciò che accade nelle ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 1 settembre 2022)è la trasmissione storicaMediaset chedi argomenti giuridici. Nonostante sia un programma molto datato resta uno dei più seguiti di Rete 4. Negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti cercando di includere oltre alla conduttrice anche degli opinionisti e dei 'valletti' che vengono scritturati dal mondo del web. Una di loro è ladi un noto, scopriamo di chi siè nella programmazioneMediaset dal 1985 ed è un format che si occupa di inscenare dei processi giudiziari che riprendono alcune cause civili ricostruendone i fatti e le testimonianze attraverso degli attori. La necessitàtrasmissione deriva dall' idea di dare ai telespettatori un' infarinatura di ciò che accade nelle ...

marcoromeggio : La tell-lies-vision asservita assieme ai media sostengono sempre e solo personaggi (non persone) legati ai gruppi c… - dax02120528 : @spighissimo Voi giovani sapete di cosa dicevano del forum quando ricevevano Berlusconi? - Popolo_esaurito : RT @littlemarsfreak: sapete cosa? sta roba dei 15 concerti a new york e al forum rende ognuno di essi superficiale. cioè. in europa ogni sh… - littlemarsfreak : sapete cosa? sta roba dei 15 concerti a new york e al forum rende ognuno di essi superficiale. cioè. in europa ogni… -