Elezioni politiche 2022, Salvini: “Sondaggi? Stravinceremo” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Elezioni politiche 2022, “i Sondaggi dicono che stiamo per stravincere”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando gli ultimi Sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio. “Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5s e Pd sanno che perdono” aggiunge. “A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5s e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese”, ha aggiunto Salvini. “Chi prende un voto in più avrà onore e onere di indicare chi prenderà per mano questo Paese. Per me sarebbe entusiasmante” sottolinea. “È passata l’epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –, “idicono che stiamo per stravincere”. E’ quanto ha detto il segretario della Lega Matteo, durante un punto stampa davanti alla Statale di Milano, commentando gli ultimiche vedono il Movimento 5 Stelle raggiungere il Carroccio. “Il centrodestra avrà due terzi dei seggi. Quindi il M5s e Pd sanno che perdono” aggiunge. “A me interessa che il centrodestra vinca, quanto prendono M5s e Pd mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo Paese”, ha aggiunto. “Chi prende un voto in più avrà onore e onere di indicare chi prenderà per mano questo Paese. Per me sarebbe entusiasmante” sottolinea. “È passata l’epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con ...

