Draghi umilia Letta a pochi giorni dal voto | nero su bianco | il report

(Di giovedì 1 settembre 2022) Da una parte gli elettori del centrodestra, che a Palazzo Chigi vogliono chiaramente un premier di centrodestra. Dall'altra gli elettori di centrosinistra - direte - si aspetteranno altrettanto: un esponente del centrosinistra. E dato che il campo largo è diventato un campetto dell'oratorio, costui non potrebbe che essere Enrico "occhi di tigre". Giusto? Sbagliato. Non solo la stragrande maggioranza degli italiani ma persino i simpatizzanti del Pd, di +Europa, dei rossoverdi di Fratoianni e degli ex grillini del partitino di Di Maio non intendono sentir parlare di un governo guidato dal leader del Nazareno. A stabilirlo il sondaggio di Swg presentato lunedì da Enrico Mentana a "La corsa al". La domanda rivolta al popolo progressista dagli analisti è chiara: «Se il centrosinistra dovesse vincere le elezioni chi preferireste venisse ...

Antiogu60 : RT @eleonora_nuovo: Tutti coloro che criticano sempre l'operato del Presidente @GiuseppeConteIT: leggete qui, visto che anche uno dei vostr… - Majden3 : RT @eleonora_nuovo: Tutti coloro che criticano sempre l'operato del Presidente @GiuseppeConteIT: leggete qui, visto che anche uno dei vostr… - damorantonio : RT @eleonora_nuovo: Tutti coloro che criticano sempre l'operato del Presidente @GiuseppeConteIT: leggete qui, visto che anche uno dei vostr… - Giancar70336148 : RT @eleonora_nuovo: Tutti coloro che criticano sempre l'operato del Presidente @GiuseppeConteIT: leggete qui, visto che anche uno dei vostr… - annamar_65 : RT @eleonora_nuovo: Tutti coloro che criticano sempre l'operato del Presidente @GiuseppeConteIT: leggete qui, visto che anche uno dei vostr… -

Quotidiano del Sud

Sono molto dispiaciuto per il Pd, Però non capisco la ratio: o fai l'agendao fai l'agenda Fratoianni. La prima è la credibilità del Paese, la seconda è la quintessenza della demagogia' ha ...Feltri disintegra i "fighetti di sinistra" eLetta: spettacolo disgustoso contro Meloni La ...alle prese con il rompicapo sulle bollette Gli italiani, poi, 'pretendono il gas in casa, a ... Draghi come il maestro di Fellini: ignorato da musicisti cacofonici Elezioni: Draghi dopo Draghi. Parte una campagna elettorale bislacca, con gli gnomi che dopo il gigante Draghi si agitano come in un circo.A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...