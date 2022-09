Dalíland | Mary Harron | Ezra Miller non è stato tagliato | sul set non è successo niente di male

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 settembre 2022)nega che il ruolo disiadal suo film, che chiuderà il Toronto film Festival, perchè l'attore non ha fattodidurante la lavorazione.non ha creato problemi sul set di, pellicola dove interpreta la versione giovane di Salvador Dalì, come conferma la registache non hal'attore dal suo film.ha sempre avuto in menteper il ruolo fin da quando ha concepitodieci anni fa: "All'epoca i produttori mi dissero 'non puoi ...