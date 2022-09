Covid, l’Agenzia europea del farmaco dà il via libera ai vaccini adattati per Omicron (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19. Si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna. Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19. Lo annuncia l’Ema. Spiega l’Ema che studi hanno dimostrato che i due vaccini bivalenti possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo originale SarsCov2 in persone precedentemente vaccinate. In particolare, sono più efficaci nell’innescare risposte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani deldel(Ema) ha raccomandato di autorizzare dueper fornire una protezione più ampia contro il-19. Si tratta di Comirnaty Original/BA.1 e Spikevax Bivalent Original/BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna. Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro-19. Lo annuncia l’Ema. Spiega l’Ema che studi hanno dimostrato che i duebivalenti possono innescare forti risposte immunitarie controBA.1 e il ceppo originale SarsCov2 in persone precedentemente vaccinate. In particolare, sono più efficaci nell’innescare risposte ...

