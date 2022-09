Corriere dello Sport – l’ultima giornata di trattative minuto per minuto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 10:01:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrarenotizia di calciomercato del: MILANO – Ultimo giorno di calciomercato, con la chiusura delleal Gallia Hotel di Milano (sede ufficiale) fissata per le ore 20. Con quattro giornate di campionato già alle spalle in Serie A (tre invece i turni disputati in B) ci sono dunque ancora poche ore a disposizione dei club per mettere a segno gli ultimi colpi in entrata e le ultime cessioni, con le rose che saranno così definite in attesa poi della sessione invernale (dal 2 gennaio al 31 gennaio 2023) quando sarà stato nel frattempo archiviato anche il Mondiale in Qatar. 8.35 Balotelli al Sion: è ufficiale Mario Balotelli inizia la sua avventura in Svizzera: ufficiale il passaggio al Sion del 32enne attaccante italiano, che lascia ...