Come valuto le competenze digitali degli studenti? Ecco cosa deve fare un insegnante 4.0 (Di giovedì 1 settembre 2022) 3 ore di videolezioni (certificazione di 6 ore che comprende studio dispense e autoapprendimento). DigCompEdu è il quadro di riferimento internazionale sulle competenze digitali dei docenti e dei formatori. Lo scopo del corso è quello di fornire a coloro che operano nel settore educativo e dell'alta formazione modelli di competenze digitali da applicare in ambito educativo e istituzionale. L'articolo .

