Cate Blanchett | letteralmente in fiore sul Red Carpet di Venezia 2022

Leggi su amica

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sul Reddella 79esima Mostra difiorisce. Alla premiere di Tár, l’attrice protagonista del film in concorso, stupisce tutti con un look senza eguali, un vero e proprio bouquet di stile. Sullo schermo interpreta Lydia Tár, la prima direttrice donna di un’orchestra tedesca, e in Laguna, come sempre, vince anche a suon di outfit memorabili. Dopo il photocall di questa mattina, dove ha presenziato con pantaloni ampi e una blusa oversize con linee grafiche dal tocco Art Déco di Giorgio Armani. Sul tappeto rosso di questa sera ha alzato la posta in gioco. Durante il photocall di ‘Tar’, con un look firmato Giorgio Armani.è unComplice un look dal forte impatto e una ...