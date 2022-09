Calciomercato Sampdoria: è fatta per Pussetto (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Sampdoria, in attesa della fumata bianca per l’arrivo di Pussetto dall’Udinese: a fargli spazio c’è in uscita Laverbe La Sampdoria insiste per Ignacio Pussetto. Trattativa avviata e chiusa con l’Udinese per l’attaccante argentino. Con l’arrivo di Pussetto, la società blucerchiata dirà già addio a Maxime Leverbe. Il centrale francese, prelevato in prestito dal Pisa durante la sessione estiva di Calciomercato, potrebbe passare al Benevento per fare spazio in lista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), in attesa della fumata bianca per l’arrivo didall’Udinese: a fargli spazio c’è in uscita Laverbe Lainsiste per Ignacio. Trattativa avviata e chiusa con l’Udinese per l’attaccante argentino. Con l’arrivo di, la società blucerchiata dirà già addio a Maxime Leverbe. Il centrale francese, prelevato in prestito dal Pisa durante la sessione estiva di, potrebbe passare al Benevento per fare spazio in lista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sampdoria, fatta per Amione dal Verona: ora Leverbe può salutare La Sampdoria ha portato a termine la trattativa che vedrà Bruno Amione nuovo difensore blucerchiato in arrivo dal Verona; contestualmente, Leverbe è libero di raggiungere il Benevento.