Calcio: Doping. Palomino 'Fiducioso, spero di tornare presto in campo' (Di giovedì 1 settembre 2022) Il difensore dell'Atalanta, positivo al clostebol metabolita, è stato ascoltato dalla procura di Nado Italia ROMA - "Ho detto come stanno le cose e la procura mi ha ascoltato. Ora aspettiamo e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Il difensore dell'Atalanta, positivo al clostebol metabolita, è stato ascoltato dalla procura di Nado Italia ROMA - "Ho detto come stanno le cose e la procura mi ha ascoltato. Ora aspettiamo e ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Doping. Palomino 'Fiducioso, spero di tornare presto in campo' - Fprime86 : RT @sportmediaset: Doping, Palomino: 'Difficile, ma spero di tornare presto in campo' #palomino #doping #sportmediaset - CORNERNEWS24 : #Calcio - Doping: Palomino 'ho detto a Procura come stanno le cose' 'È un momento difficile ma sono fiducioso' - sportmediaset : Doping, Palomino: 'Difficile, ma spero di tornare presto in campo' #palomino #doping #sportmediaset - sportli26181512 : Doping, Palomino ascoltato dalla Procura: 'Momento difficile ma ho fiducia': Il difensore dell'Atalanta: 'Ho detto… -