Autunno 2022: quando partono i programmi tv – Calendario (Di giovedì 1 settembre 2022) Bake Off DavideMaggio.it ha stilato anche quest’anno il Calendario delle partenze che inaugurano la nuova stagione televisiva. I palinsesti dell’Autunno 2022 sono definiti: è ora di andare in onda. Ma quando? Ecco sera per sera e giorno per giorno le date di tutti i debutti, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati. Partenza programmi Autunno 2022: prima serata Il Calendario delle partenze in prima serata: Lunedì 22 agosto House of the Dragon – Sky Atlantic Giovedì 25 agosto Dritto e Rovescio – Rete 4 Lunedì 29 agosto Presadiretta – Rai 3 Quarta Repubblica – Rete 4 Martedì 30 agosto La Mantide – Canale 5 #Cartabianca – Rai 3 Fuori dal Coro – Rete 4 Venerdì 2 settembre Bake Off Italia, Dolci in Forno – Real Time Sabato 3 settembre Indovina ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Bake Off DavideMaggio.it ha stilato anche quest’anno ildelle partenze che inaugurano la nuova stagione televisiva. I palinsesti dell’sono definiti: è ora di andare in onda. Ma? Ecco sera per sera e giorno per giorno le date di tutti i debutti, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati. Partenza: prima serata Ildelle partenze in prima serata: Lunedì 22 agosto House of the Dragon – Sky Atlantic Giovedì 25 agosto Dritto e Rovescio – Rete 4 Lunedì 29 agosto Presadiretta – Rai 3 Quarta Repubblica – Rete 4 Martedì 30 agosto La Mantide – Canale 5 #Cartabianca – Rai 3 Fuori dal Coro – Rete 4 Venerdì 2 settembre Bake Off Italia, Dolci in Forno – Real Time Sabato 3 settembre Indovina ...

Agenzia_Ansa : Oms Europa: verso 250 milioni di casi Covid da inizio pandemia. Nuovo aumento in autunno. 'Ora la priorità è sommin… - Agenzia_Ansa : Con i rincari d'autunno sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone a causa dell'inflazione spinta dal… - Agenzia_Ansa : Verso la stangata d'autunno, +711 euro a famiglia. Il Codacons: 'Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro'… - OttobreInfo : RT @AncoraFischia: #ChinaDaily. Da Pechino prevedono #disordini in autunno in #Europa - TgLa7 : Crisi energetica e timori per il prossimo autunno, su cui stamattina ha lanciato l'ennesimo allarme Carlo Bonomi di… -