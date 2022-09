sportli26181512 : Attenta, Fiorentina! Questo #Vlahovic non è lo stesso del 21 maggio: . - planetwin365ita : ?? Il turno infrasettimanale di #SerieA prosegue con una #Fiorentina alla Dacia Arena in cerca della seconda vittori… - Fiorentinanews : Cassano: 'Mi aspettavo una Fiorentina attenta ma con problemi fisici dopo la trasferta europea. I viola sono ordina… - MilanPress_it : 75' - #MilanFiorentina 1?-3? Un quarto d'ora al termine: pallino del gioco in mano al Milan che cerca il gol che r… - casanapolisport : RT @lucacerchione: Ciccio #Flachi a @1StationRadio: “Il #Napoli mi ha impressionato: nonostante abbia perso i senatori, si è fatto trovare… -

Corriere dello Sport

Il quale, già il 2 marzo precedente, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia (- Juve 0 - 1, autogol di Venuti), era stato accolto nel modo peggiore dagli antichi tifosi: ...... complice anche la prestazionedi Becao e compagni, che dimostrano di aver superato le ... che volano a 7 punti in classifica mentre resta a 5 la." foto LivePhotoSport " Attenta, Fiorentina! Questo Vlahovic non è lo stesso del 21 maggio Nell'ultima partita dello scorso campionato, vinta dalla Viola sulla Juve per 2-0, Allegri mandò in campo Dusan nel quarto d'ora finale e il bomber, fischiatissimo dagli ex tifosi, venne risucchiato d ...L’offerta presentata dalla Fiorentina potrebbe essere anche un bluff per mettere pressione all’Empoli, che da tempo cerca di riportare in maglia azzurra Zurkowski e con cui la Fiorentina avrà un incon ...