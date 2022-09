Amnesty Italia: “Le istituzioni non dimentichino Patrick Zaki” (Di giovedì 1 settembre 2022) BOLOGNA – Amnesty Italia lancia un appello su Patrick Zaki”: “Siamo al primo settembre con l’inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso di Patrick Zaki che sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia che parte nel completo silenzio delle istituzioni, impegnate in campagna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zaki scarcerato, Di Maio: “Primo obiettivo raggiunto” Zaki lancia l’allarme: “Rischio molto, il mio processo è questione libertà di parola” Conte incontra Sisi sul caso Regeni 4 anni senza Giulio Regeni Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo Strage ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 settembre 2022) BOLOGNA –lancia un appello su”: “Siamo al primo settembre con l’inizio del consueto conto alla rovescia in vista della data della prossima udienza in Egitto sul caso diche sarà il 27 del mese. Un conto alla rovescia che parte nel completo silenzio delle, impegnate in campagna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::scarcerato, Di Maio: “Primo obiettivo raggiunto”lancia l’allarme: “Rischio molto, il mio processo è questione libertà di parola” Conte incontra Sisi sul caso Regeni 4 anni senza Giulio RegeniZaky resta in prigione: cosa sta succedendo Strage ...

amnestyitalia : Manca poco alla prossima udienza del processo a @patrickzaki1 fissata per il 27 settembre. Le istituzioni non si di… - amnestyitalia : Dopo lunghi anni di attesa e di battaglie legali, Mohamed Dihani, difensore dei diritti umani e attivista per i dir… - AmnestyPerugia : RT @RiccardoNoury: Il 27 di questo mese riprende il processo a @patrickzaki1 L'appello alle istituzioni italiane perché non dimentichino la… - mlorlandoLuisa : RT @amnestyitalia: Manca poco alla prossima udienza del processo a @patrickzaki1 fissata per il 27 settembre. Le istituzioni non si dimenti… - Giovann41605943 : RT @amnestyitalia: Manca poco alla prossima udienza del processo a @patrickzaki1 fissata per il 27 settembre. Le istituzioni non si dimenti… -