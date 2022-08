Ultime Notizie – Juventus-Spezia 2-0 | a segno Vlahovic e Milik

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Allabasta un gol per tempo, diancora su punizione nel primo e dida poco entrato nel secondo, per avere la meglio su un gagliardoper 2-0. Allo Stadium la squadra di Allegri trova il successo dopo avere pareggiato ledue partite di campionato contro Sampdoria e Roma e si porta a 8 punti agganciando il Milan e Napoli. Lo, nonostante la buona prestazione, resta a 4 punti. Per la sfida casalinga Massimiliano Allegri fa esordire dal primo minuto Gatti in difesa e si affida al tridente composto da Cuadrado,e Kean. Confermato a centrocampo Miretti con Locatelli e Rabiot. In panchina torna Di Maria. Mentre Luca Gotti si affida a Gyasi e Nzola in avanti e compone la linea difensiva a tre inserendo Nikolaou, Kiwior e ...