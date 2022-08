DoadyG : Ucraina e i falsi Himars, l'esca di Kiev che sta ingannando i missili di Putin - astrale66 : Ucraina e i falsi Himars, l'esca di Kiev che sta ingannando i missili di Putin - blankaut : @MarcoBatarea Sì, lo so. Per quanto sembri strano c'è un grande mercato di orologi falsi sovietici, o forse meglio… - Rob15112862 : Ucraina e i falsi Himars, l'esca di Kiev che sta ingannando i missili di Putin - EarthquakeTenta : RT @putino: L’Ucraina ha sviluppato una serie di falsi veicoli in legno simili ai sistemi missilistici statunitensi che hanno indotto le fo… -

La Difesaha messo in campo repliche in legno dei sistemi lanciamissili avanzati Himars forniti dagli Usa, per ingannare i russi e indurli a sprecare munizioni per colpire questi......Post La Difesaha messo in campo repliche in legno dei sistemi lanciamissili avanzati Himar forniti dagli Usa, per ingannare i russi e indurli a sprecare munizioni per colpire questi...Un trucco per avanzare nella guerra. La Difesa ucraina ha messo in campo repliche in legno dei sistemi lanciamissili avanzati Himars forniti dagli ...L’altro tema ricorrente sulla stampa estera, oltre alla morte dell'ultimo leader dell'Urss, è la crisi del gas, con la discussione aperta sulle misure che l’Ue si appresta a decidere, e le azioni inta ...