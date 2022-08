Sul Salario minimo il Pd mente sapendo di mentire

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sembra proprio che nel Pd sia vero tutto e il contrario di tutto. Così capita che il suo segretario Enrico Letta sostenga a spada tratta – almeno a parole – la necessità di dotare l’Italia di una norma sulmentre dall’altro recluta tra i propri candidati due ex sindacaliste, ossia Susanna Camusso della Cgil e Annamaria Furlan della Cisl, che hanno più volte osteggiato questo tipo di provvedimento. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino, allora le cose per ilrischiano di mettersi male. Le cose per ilrischiano di mettersi male. Il Pd sembra sempre più ostaggio delle proprie incongruenze Stando così le cose c’è da chiedersi a che gioco sta giocando il Partito democratico che sembra sempre più ostaggio delle proprie incongruenze, tanto ...

robersperanza : L'inflazione sta riducendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. È più che mai necessario aumentare gli… - EleonoraEvi : Più Eco Meno Ego!???? Io voglio vedere mezzi pubblici gratis. Salario minimo a 10€ l’ora Riduzione orari di lavoro a… - ZanAlessandro : Ius scholae, ddl Zan, legge sul fine vita, sulla cannabis, matrimonio egualitario. E insieme transizione ecologica,… - fatainsegnante : @mariamasi14 @DSantanche @GiorgiaMeloni Non 'dando i soldi agli imprenditori',ma garantendo sconti sulle imposte al… - lrossi68 : RT @robersperanza: L'inflazione sta riducendo pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie. È più che mai necessario aumentare gli stip… -

Dire

Anche le dichiarazioniritorno al nucleare, trasformato in qualcosa che, dalle loro parole, ... Il movimento prospetta una riduzione dell'orario lavorativo con l'introduzione delminimo. Si ...Bisogna andare verso unminimo legale'. Necessaria per il Presidente una riforma generale ...generale di attacco alla destra sui temi della 'comunicazione' dei suoi leader più checoncreto, ... Meloni: "Il salario minimo non risolve il problema, giù tasse sul lavoro". Scontro M5S-Pd “L’inchiesta sugli stagionali sfruttati in Salento è agghiacciante, per ciò che riguarda le condizioni di lavoro, il numero delle ore lavorate, la tipologia di offerta, il salario, l’assenza di un pot ...La campagna elettorale del Partito Democratico è già riuscita a fare breccia scatenando l'ilarità del web e non solo ...