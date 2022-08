Piero Pelù si guarda indietro | Un disastro gigantesco: “È stato un miracolo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Crescere negli anni ’80 è stato bello, ma anche complicato come ha detto Piero Pelù che si ritiene fortunato per non essere caduto nel vortice della droga. Piero Pelù, 2016 – Fonte: Getty ImagesPiero Pelù ha iniziato a suonare a soli 8 anni e nel 1980 appena diciottenne ha fondato insieme a degli amici i Litfiba, la band rock con cui raggiungerà il successo. È solo nel 1999 che il cantante fiorentino debutta infatti come solista costruendosi un percorso personale molto particolare; nel 2009 però torna anche a cantare con il gruppo. Oggi Pelù è arrivato alla cifra tonda dei 60 anni e guardandosi indietro non si meraviglia solamente delle soddisfazioni che è riuscito ad ottenere come artista, ma si ritiene anche ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Crescere negli anni ’80 èbello, ma anche complicato come ha dettoche si ritiene fortunato per non essere caduto nel vortice della droga., 2016 – Fonte: Getty Imagesha iniziato a suonare a soli 8 anni e nel 1980 appena diciottenne ha fondato insieme a degli amici i Litfiba, la band rock con cui raggiungerà il successo. È solo nel 1999 che il cantante fiorentino debutta infatti come solista costruendosi un percorso personale molto particolare; nel 2009 però torna anche a cantare con il gruppo. Oggiè arrivato alla cifra tonda dei 60 anni endosinon si meraviglia solamente delle soddisfazioni che è riuscito ad ottenere come artista, ma si ritiene anche ...

midnightkn : Ieri ho visto i Litfiba in concerto e (non che avessi dubbi su Piero Pelù) ho solo una cosa da dire: WOW - ConventoLonato : A - RadioNovesei96 : NOW: MANITOBA - COLTELLO (FEAT. PIERO PELÙ) /OnAir to 96 Radio - genkjns : io comunque da piccolo avevo una crush per Piero Pelù - Miss_Salander : @scarlwalker piero pelù sunbaenim -