Papa Francesco | l' Ucraina e gli opposti fondamentalismi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) C'è una cosa che non accadrà mai, almeno finchésarà il vescovo di Roma. L'imperatore dell'Occidente non avrà a San Pietro il suo chierichetto. Quandoha detto che il patriarca di ...

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Ascoltare il grido della terra, fermarne la distruzione'. 'L'anniversario della Seconda Guerra mondiale s… - vaticannews_it : Nel corso dell'Udienza generale, l'appello del #Papa si esteso all'#Ucraina e poi all'#Iraq, scosso da profondi dis… - vaticannews_it : Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che… - AgenziaFides : Papa Francesco ai Cardinali: la missione della Chiesa nasce nello stupore. #Vaticano #Fides - MovimentoLS_IT : RT @vaticannews_it: Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ric… -

Lo ha ricordatonel pomeriggio di martedì 30 agosto, nell'omelia della liturgia eucaristica da lui presieduta nella Basilica vaticana con i membri del Collegio cardinalizio. In vari ...... gli interventi del Santo Padresono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega". Ildell'enciclica Fratelli ...Il Pontefice ha iniziato oggi in aula Paolo VI un nuovo ciclo di catechesi. Nei saluti, un nuovo appello a pregare per il popolo ucraino e ad accogliere il grido della terra, minacciata dai nostri abu ...ROMA - Papa Francesco è sempre vicino al popolo del terremoto. «Saluto con affetto i fedeli di Rieti e di Amatrice», ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale ...