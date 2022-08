Navas, nuova idea del Psg per la buonuscita: Napoli disposto ad aspettare ancora un po’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua ad essere il tormentone di queste ultime ore di mercato quello relativo al possibile arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il portiere costaricano è legato da un contratto fino al 2024 con il Psg ed è disposto a liberarsi da questo solo a patto di non rinunciare a nulla rispetto a quanto gli spetterebbe per i prossimi due anni col club parigino. Il complicato intreccio, che rimane difficile da sciogliere a poche ore dalla chiusura del mercato, è spiegato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, ballano al momento 10 milioni di differenza fra Navas e il Psg per trovare un accordo per la buonuscita, fondamentale per permettergli poi di firmare per il Napoli. Keylor Navas Napoli (Getty ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua ad essere il tormentone di queste ultime ore di mercato quello relativo al possibile arrivo di Keyloral. Il portiere costaricano è legato da un contratto fino al 2024 con il Psg ed èa liberarsi da questo solo a patto di non rinunciare a nulla rispetto a quanto gli spetterebbe per i prossimi due anni col club parigino. Il complicato intreccio, che rimane difficile da sciogliere a poche ore dalla chiusura del mercato, è spiegato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, ballano al momento 10 milioni di differenza frae il Psg per trovare un accordo per la, fondamentale per permettergli poi di firmare per il. Keylor(Getty ...

