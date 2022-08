Napoli-Lecce: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 31 agosto 2022) La quarta giornata di Serie A per il Napoli vede il neopromosso Lecce al Maradona. I padroni di casa devono vincere per restare aggrappati al treno delle prime della classe, mentre la formazione ospite con una sconfitta vedrebbe aggravarsi la situazione di classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 in streaming sulla piattaforma online Dazn. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Marcenaro di Genova. QUI Napoli – Spalletti conferma Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Anguissa e Ndombele si occuperanno della zona centrale del campo, con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nella batteria dei trequartisti. In attacco confermatissimo Victor Osimhen. QUI Lecce – Baroni si affida a Falcone per difendere i pali della formazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 agosto 2022) La quarta giornata di Serie A per ilvede il neopromossoal Maradona. I padroni di casa devono vincere per restare aggrappati al treno delle prime della classe, mentre la formazione ospite con una sconfitta vedrebbe aggravarsi la situazione di classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 in streaming sulla piattaforma online Dazn. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Marcenaro di Genova. QUI– Spalletti conferma Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Anguissa e Ndombele si occuperanno della zona centrale del campo, con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nella batteria dei trequartisti. In attacco confermatissimo Victor Osimhen. QUI– Baroni si affida a Falcone per difendere i pali della formazione ...

