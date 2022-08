LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo, gruppo a 2? dai tre battistrada (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA NUOVA CLASSIFICA Vuelta: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.10 Cresciuto in questo tratto il vantaggio di Bou, Bol e Repa. il cronometro dice 2’20”. 16.07 70 km al traguardo. 16.04 Dario Cataldo si occupa di fare l’andatura in questo tratto di leggera salita. Intorno ai 2? il ritardo del gruppo. 16.01 Riproponiamo per chi l’avesse persa, la nuova classifica generale, stravolta purtroppo dagli abbandoni per Covid: Vuelta a España 2022, classifica rivoluzionata dal Covid: come cambia la top10, tre spagnoli in top5, Pozzovivo top20 15.58 Ricordiamo i tre uomini all’attacco: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Tre battistrada in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANUOVA CLASSIFICA: GRADUATORIA RIVOLUZIONATA DAL COVID 16.10 Cresciuto in questo tratto il vantaggio di Bou, Bol e Repa. il cronometro dice 2’20”. 16.07 70 km al. 16.04 Dario Cataldo si occupa di fare l’andatura in questo tratto di leggera salita. Intorno ai 2? il ritardo del. 16.01 Riproponiamo per chi l’avesse persa, la nuova classifica generale, stravolta purtroppo dagli abbandoni per Covid:, classifica rivoluzionata dal Covid: come cambia la top10, tre spagnoli in top5, Pozzovivo top20 15.58 Ricordiamo i tre uomini all’attacco: l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH), il ceco Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) e lo spagnolo Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Trein ...

