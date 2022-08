Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati (Di mercoledì 31 agosto 2022) , l’amore è finito dopo una relazione durata 4 anni. A diffondere la notizia è stato addirittura l’autorevole tabloid People. Quindi l’attore di Titanic è ufficialmente single. Inoltre, nelle ultime foto recenti appare in grande forma fisica. Ecco tutti i dettagli sull’addio a Camila e i link alle L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 31 agosto 2022) , l’amore è finito dopo una relazione durata 4 anni. A diffondere la notizia è stato addirittura l’autorevole tabloid People. Quindi l’attore di Titanic è ufficialmente single. Inoltre, nelle ultime foto recenti appare in grande forma fisica. Ecco tutti i dettagli sull’addio ae i link alle L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Davide9_4 : Allora i meme su Leonardo DiCaprio che si sarebbe lasciato non appena la sua fidanzata fosse diventata 25enne e “vecchia” erano veri… - eleitaliana : RT @classicalball85: Leonardo DiCaprio che lascia la fidanzata di turno non appena raggiunge i 25 anni di età una delle certezze della vita - Semalina4Eva : RT @papasombra: Leonardo DiCaprio announcing a new gf - TeltheTrekkie : RT @papasombra: Leonardo DiCaprio announcing a new gf - papasombra : Leonardo DiCaprio announcing a new gf -