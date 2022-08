Kanté in scadenza: due big ci pensano (Di mercoledì 31 agosto 2022) In scadenza nel 2023, il centrocampista francese N'Golo Kanté non ha ancora parlato di rinnovo con il Chelsea: su di lui c'è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Innel 2023, il centrocampista francese N'Golonon ha ancora parlato di rinnovo con il Chelsea: su di lui c'è...

Domenic36396232 : #PSG: sondaggio per #Kante, in scadenza col #Chelsea ?? #Calciomercato #Ligue1 #StayTuned - NumeroDiez_10 : Le parole di #Tuchel sul rinnovo di contratto di N’Golo #Kanté, in scadenza nel 2023. ? “Dobbiamo considerare tutt… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Il #Chelsea lo manda via, decisione presa: colpaccio #Juventus! I DETTAGLI ? - JuventusUn : Il #Chelsea lo manda via, decisione presa: colpaccio #Juventus! I DETTAGLI ? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Idillio finito con il Campione del Mondo: la #Juventus lo prende subito! I DETTAGLI?? ? -

Chelsea, il Psg ha messo gli occhi su Kanté: potrebbe sfruttare la sua situazione contrattuale... Commenta per primo Il Paris Saint - Germain è su N'Golo Kanté. Il centrocampista non è più un perno del Chelsea e nella prossima stagione andrà in scadenza di contratto. Tuchel ha già ribadito che la sua situazione sarà valutata, considerandone anche l'età,... Rottura e addio a zero: Juve, Inter e Milan prendono nota In scadenza a giugno 2023, il 31enne ex Leicester è stato avvisato dal suo manager: 'Ovviamente anche gli infortuni avranno un peso importante nelle valutazioni del club per i rinnovi'. Calciomercato ... Calciomercato.com Commenta per primo Il Paris Saint - Germain è su N'Golo. Il centrocampista non è più un perno del Chelsea e nella prossima stagione andrà indi contratto. Tuchel ha già ribadito che la sua situazione sarà valutata, considerandone anche l'età,...Ina giugno 2023, il 31enne ex Leicester è stato avvisato dal suo manager: 'Ovviamente anche gli infortuni avranno un peso importante nelle valutazioni del club per i rinnovi'. Calciomercato ... Kanté in scadenza: una big ci pensa | Mercato | Calciomercato.com