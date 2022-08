Ita Airways passerà a Certares - Delta - Air France - Klm - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 31 agosto 2022) Finita l'era Alitalia, ora c'è Ita Airways: aerei tutti azzurri e tricolore sulla coda Video : Jelinic (Fiavet): "ITA Airways compagnia più puntuale d'Europa" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Finita l'era Alitalia, ora c'è Ita: aerei tutti azzurri e tricolore sulla coda Video : Jelinic (Fiavet): "ITAcompagnia più puntuale d'Europa"

LaStampa : Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiet… - Corriere : Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» - marcullo02 : RT @LaStampa: Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiettivi” http… - marcullo02 : RT @Open_gol: Bocciato il consorzio Msc-Lufthansa - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 9m: ?? 10:11 Il Sole 24 Ore: Ita: trattativa con Certares, Delta e Ai.… ?? 10:21 l… -