Corriere dello Sport

Non è ancora detta l'ultima parola sul futuro di Skriniar . L'ha messo il difensore fuori dal mercato dopo le avances del Psg . Qualche giorno fa, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta aveva mandato un chiaro messaggio al club campione di ......per riscattare il brutto pareggio di Marassi e scavalcare in classifica i giallorossi e l', ko ...a 'SportWeek' - non è una questione di pressione perché quella c'è sempre ma quando giochi ti... Inter, senti l'Equipe: "Skriniar, il Psg ci crede. Scende in campo Al Khelaifi" Inter, Calhanoglu commenta la vittoria contro la cremonese. Nel suo mirino, però, c'è già il Derby contro il Milan ...Stefano Lucchini, ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato il match tra i blucerchiati e la Lazio, parlando di entrambe le squadre ...