Gosens, il Bayer vuole solo il prestito. Con l'Inter trattativa in stallo (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' bloccata per ora la trattativa per il passaggio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen. L'incontro tra Inter e Bayer avvenuto dopo la partita di ieri sera contro la Cremonese non è stato risolutivo: ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' bloccata per ora laper il passaggio di RobinalLeverkusen. L'incontro traavvenuto dopo la partita di ieri sera contro la Cremonese non è stato risolutivo: ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro con il Bayer Leverkusen per #Gosens Offerto prestito oneroso con obbligo a 28 m… - Glongari : #Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispett… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Inter verso il sì al Bayer Leverkusen per #Gosens: per sostituirlo offerta per #BornaSosa dell… - RaffaeleAmato14 : RT @calciomercatoit: ?? - morristhetop : RT @spondainter: Gds- Gosens-Leverkusen si blocca l’affare! Il Bayer rifiuta obbligo -