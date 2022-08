Food | Deliveroo | ristoranti virtuali sulla app crescono del 90%

Il Sole 24 ORE

.... Nel secondo trimestre del 2022, il numero dei virtual brand presenti sulla App è cresciuto del 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo annuncia la piattaforma online di...... Just Eat ee, dall'altro lato, con le singole pizzerie che a fronte dell'incremento ... L'esempio di Domino's Pizza serve però da monito a tutti i brand dinon italiani. Infatti a ... I ristoranti virtuali crescono su Deliveroo del 90% Deliveroo is distributing reusable water bottles to their riders across Dubai to encourage them to reduce the use of bottles made of single-use plastic ...Here are seven of the top rated takeaways available on Deliveroo in Ipswich... Ipswich's highest rated Deliveroo option is a local favourite. Hot Sausage Company, usually found in Tavern Street, has ...