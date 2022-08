Cotral, non sono idonei per il concorso interno ma vengono promossi d’ufficio: è bufera (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non avevano superato la prova selettiva per diventare Ade (addetti d’esercizio), risultando inidonei. Per questo tre dipendenti Cotral erano rimasti a fare gli autisti. Ma evidentemente questa mansione non era a loro gradita. Ma adesso sono riusciti lo stesso a passare dietro una scrivania grazie a una promozione d’ufficio, come denuncia il consigliere regionale di FDI Massimiliano Maselli. Maselli: “Sistema Suburra PD” “A conferma che la ‘Suburra Pd’ sia un sistema consolidato e un fenomeno che si è esteso a macchia d’olio all’interno sia della Giunta regionale che delle aziende controllate dalla Regione Lazio, ecco un nuovo caso di clientelismo che riguarda ancora una volta la Cotral S.p.A. – dichiara il consigliere – Risulta infatti che l’azienda abbia inviato tre lettere di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non avevano superato la prova selettiva per diventare Ade (addetti d’esercizio), risultando in. Per questo tre dipendentierano rimasti a fare gli autisti. Ma evidentemente questa mansione non era a loro gradita. Ma adessoriusciti lo stesso a passare dietro una scrivania grazie a una promozione, come denuncia il consigliere regionale di FDI Massimiliano Maselli. Maselli: “Sistema Suburra PD” “A conferma che la ‘Suburra Pd’ sia un sistema consolidato e un fenomeno che si è esteso a macchia d’olio all’sia della Giunta regionale che delle aziende controllate dalla Regione Lazio, ecco un nuovo caso di clientelismo che riguarda ancora una volta laS.p.A. – dichiara il consigliere – Risulta infatti che l’azienda abbia inviato tre lettere di ...

CorriereCitta : Cotral, non sono idonei per il concorso interno ma vengono promossi d’ufficio: è bufera - bovarismo : Non io che scopro di essere stato paparazzato da google street viwe mentre aspettavo il Cotral per andare in palest… - esauribile : @bisbilapolemica se intendi il cotral si prende fuori dall’aeroporto ma devi comprare il biglietto in qualche tabac… - esauribile : @bisbilapolemica treni a quell’ora non ce ne sono, quindi devi prendere per forza il cotral da fiumicino che ti las… - LorenzoF06 : voi non sapete quanto ho bisogno di tornare a alatri tornare a scuola scendere dal cotral insieme alle vecchiette c… -