Citroën C3 - Ecco la variante per il Sud America (Di mercoledì 31 agosto 2022) Annunciata nel 2021, la Citroën C3 debutta sul mercato sudAmericano: con il modello europeo la vettura ha in comune il nome, ma in realtà rappresenta un progetto dedicato (destinato anche all'India) che apre la strada a due ulteriori vetture da lanciare entro il 2024, intercettando così le esigenze dei mercati di destinazione. Le C3 per il Sud America saranno prodotte nella fabbrica brasiliana di Porto Real. Specifica. La C3 "brasiliana", a cinque posti, è caratterizzata da un design coerente con quello del marchio a livello globale, ma ha caratteristiche ad hoc. lunga 3,98 metri con lo stesso passo della più lunga versione europea, ma risulta rialzata nell'assetto: la distanza minima da terra è di 18 centimetri. L'abitacolo riflette le tendenze attuali e offre un display da 10" per la gestione dell'infotainment ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 agosto 2022) Annunciata nel 2021, laC3 debutta sul mercato sudno: con il modello europeo la vettura ha in comune il nome, ma in realtà rappresenta un progetto dedicato (destinato anche all'India) che apre la strada a due ulteriori vetture da lanciare entro il 2024, intercettando così le esigenze dei mercati di destinazione. Le C3 per il Sudsaranno prodotte nella fabbrica brasiliana di Porto Real. Specifica. La C3 "brasiliana", a cinque posti, è caratterizzata da un design coerente con quello del marchio a livello globale, ma ha caratteristiche ad hoc. lunga 3,98 metri con lo stesso passo della più lunga versione europea, ma risulta rialzata nell'assetto: la distanza minima da terra è di 18 centimetri. L'abitacolo riflette le tendenze attuali e offre un display da 10" per la gestione dell'infotainment ...

ClubAlfaIt : Citroën C5 Aircross: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 370 euro al mese #CitroënC5Aircross… - ClubAlfaIt : Citroën C3 Aircross: ecco come noleggiarla a lungo termine a 290 euro al mese #CitroënC3Aircross #PromozioniAuto… - rallyssimo : Dominio assoluto per l'equipaggio su Citroen C3! Alle loro spalle belle battaglie tra Albertini - Basso e Nucita -… - ClubAlfaIt : Citroën C3: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 250 euro al mese #CitroënC3 #PromozioniAuto #Citroen - Info_Ricambi : Citroen C3 Elle è ora ordinabile anche in Italia! Ecco da quando sarà disponibile: -

Nuova Citroën C3 debutta ufficialmente in Brasile: prezzi e caratteristiche Ecco come si presenta l'abitacolo Non è solo all'esterno che la Citroën C3 unisce praticità, stile e audacia. I suoi interni sono stati progettati per offrire virtù normalmente presenti solo nei ... Nuova Citroen C3: prima apparizione pubblica alla 45a edizione di Expointer ... Citroen Citroën C5 Aircross: ecco l'offerta di noleggio a lungo termine a 370 euro al mese come si presenta l'abitacolo Non è solo all'esterno che laC3 unisce praticità, stile e audacia. I suoi interni sono stati progettati per offrire virtù normalmente presenti solo nei ...... CitroenC5 Aircross:l'offerta di noleggio a lungo termine a 370 euro al mese