Chi è Angelo Viro, candidato alla Camera con il MAIE per la ripartizione Nord e Centro America (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Vicepresidente del MAIE corre per un seggio alla Camera nella circoscrizione estero per America Settentrionale e Centrale Roma, 31 Agosto 2022. “Nel 1977 partì dall’Italia per dirigermi in Repubblica Dominicana per fare un lavoretto di tre mesi, con me avevo soltanto un diploma da ragioniere e una grande dedizione. Lì conobbi un tecnico della Olivetti che alla conclusione di questa esperienza lavorativa mi disse, quando stavo per rientrare in Italia: sei sicuro di voler rientrare in Italia? In questi Paese emergenti c’è bisogno di gente come te.” Comincia così la storia personale di Angelo Viro, il candidato del MAIE alla Camera per la circoscrizione estera ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Vicepresidente delcorre per un seggionella circoscrizione estero perSettentrionale e Centrale Roma, 31 Agosto 2022. “Nel 1977 partì dall’Italia per dirigermi in Repubblica Dominicana per fare un lavoretto di tre mesi, con me avevo soltanto un diploma da ragioniere e una grande dedizione. Lì conobbi un tecnico della Olivetti checonclusione di questa esperienza lavorativa mi disse, quando stavo per rientrare in Italia: sei sicuro di voler rientrare in Italia? In questi Paese emergenti c’è bisogno di gente come te.” Comincia così la storia personale di, ildelper la circoscrizione estera ...

bartolopietro1 : Bravo Angelo e complimenti a @Repubblica per aver voluto pubblicare questa lettera. Solo con la testimonianza diret… - fattoquotidiano : L'intervista a Dario Vassallo, candidato nel collegio uninominale della Camera nel Cilento in provincia di Salerno - maxforty71 : RT @parallelecinico: A Roma è comparso un murale per @manuginobili e @marcobelinelli. 'E gli altri chi sono?' L'NBA ha voluto dedicare tutt… - Nino_Romeo : RT @parallelecinico: A Roma è comparso un murale per @manuginobili e @marcobelinelli. 'E gli altri chi sono?' L'NBA ha voluto dedicare tutt… - angelo_falanga : nel silenzio assordante di chi dovrebbe difendere la legalità costituzionale. Si, ho capito. Se 'perdiamo' (perdon… -