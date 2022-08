Calcio: firmato il closing, il Milan passa da Elliott a RedBird (2) (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) - "RedBird Capital Partners ("RedBird") ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associazione Calcio Milan ("AC Milan", "Milan" o il "Club") per 1,2 miliardi di euro -si legge sul sito della società rossonera-. Da 123 anni il Milan è sinonimo di Calcio ai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, il Milan si è laureato 19 volte Campione d'Italia e ha vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe delle Coppe, e 1 Coppa del Mondo FIFA per Club. In qualità di nuovo proprietario di AC Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) - "Capital Partners ("") ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associazione("AC", "" o il "Club") per 1,2 miliardi di euro -si legge sul sito della società rossonera-. Da 123 anni ilè sinonimo diai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, ilsi è laureato 19 volte Campione d'Italia e ha vinto 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali, 2 Coppe delle Coppe, e 1 Coppa del Mondo FIFA per Club. In qualità di nuovo proprietario di ACcontinuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi ...

